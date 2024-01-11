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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Gecesi mesajında, “Bu gece yeryüzündeki bütün masum, mahzun, mazlum gönüller adına kalplerimizi semaya açalım. İnsanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin, zulmün son bulması için ihlas ve samimiyetle Yüce Allah’a niyazda bulunalım” dedi.

Ekleme: 11.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaib Kandili bu gece idrak edilecek.

Müslüman alemi için önemli olan geceye ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından bir mesaj yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaib Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazze'de yaşananları unutmadı.

Erbaş, "Bu gece manevi bir yenilenme mevsimi olan üç ayların habercisi Regaib Gecesi’ni idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir kez daha Regaib Gecesi’ne kavuşturan, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara ulaştıran Yüce Allah’a sonsuz hamd-ü senada bulunuyoruz. Bu mübarek gün ve geceleri hakkıyla değerlendirebilmek için Cenab-ı Mevla’dan rahmet ve inayet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Affedilmeyi ümit ettiğimiz mübarek bir gece"

Başkan Erbaş şöyle devam etti:

"Kendimizi her açıdan sorgulamak suretiyle ruhen ve fikren toparlanmaya çabaladığımız mübarek gün ve geceler, hayatımıza yeniden yön verme imkanı sağlayan kıymetli zaman dilimleridir. Manevi dünyamızın bereket mevsiminin başlangıcı olan Regaib Gecesi de içten ve samimi duygularla Allah’a yöneldiğimiz, affedilmeyi ümit ettiğimiz mübarek bir gecedir. Her yıl özlemle beklediğimiz mübarek üç aylara bu sene maalesef gönüllerimiz yaralı, kalplerimiz hüzünlü olarak giriyoruz. Zira insanlık onurunun, hukukun ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığı, her türlü şiddetin yaygınlaştığı, zalimlerin ve zulümlerin çoğaldığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bugün çevresinin mübarek kılındığını bizzat yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in beyan ettiği Mescid-i Aksa’ya baskınlar yapılmakta, insanların özgürlükleri ellerinden alınmakta, masum insanlar katledilmektedir. Kendini dünyanın efendisi gören sapkın bir zihniyet, haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarla Filistinli kardeşlerimizi topyekûn soykırıma maruz bırakmaktadır. Kuşkusuz bütün karanlıkları aydınlığa çevirecek, bütün acıları dindirecek yegane güç, tüm kainatın sahibi olan Yüce Allah’tır.

"Cenab-ı Hak, ülkemizi, İslam beldelerini ve tüm insanlığı her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyursun"

Dolayısıyla onun inayetiyle idrak edeceğimiz Regaib Gecesi’ni kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak, Rabbimize, kendimize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirelim. Hata ve günahlardan dolayı Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Yaşadığımız her türlü zorluktan ve sıkıntıdan bir çıkış yolu açması için bütün rağbetimizi onun rızasına yöneltelim. Bu gece yeryüzündeki bütün masum, mahzun ve mazlum gönüller adına kalplerimizi semaya açalım. İnsanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ve zulmün son bulması için ihlas ve samimiyetle Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunalım. Dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi ve gerek sınırlarımızın içinde gerekse ötesinde vatanımız, milletimiz, devletimiz için mücadele veren kahraman evlatlarımızı dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu kutlu zamanlar hürmetine tüm Müslümanlara inayet ve tüm şehitlerimize rahmet dileyelim. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak, ülkemizi, İslam beldelerini ve tüm insanlığı her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyursun. Ramazan ayına huzurla, bereketle, sükûnetle kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Bu kutlu mevsimi, manevi diriliş ve ahlaki yükselişimize vesile kılsın."
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