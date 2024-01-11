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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Özgür Özel'den DEM Parti'ye söz: İlişkilerimiz kamuoyu önünde açık ve şeffaf olarak sürecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin ittifak yaptığı DEM Parti, bugün yerel seçimlerde işbirliği için CHP'yi ziyaret etti. Kritik görüşmede DEM Parti kafilesi CHP tarafından kapıda karşılanırken görüşme sonrası iki partiden ortak açıklama geldi. Özgür Özel yaptığı açıklamada "Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 3. parti durumunda olan DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı. DEM Partili Bakırhan ise görüşmede yerel seçimlerin de ele alındığınnı ifade ederken "Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız. İşbirliği tartışılabilir." diyerek CHP'ye yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Özgür Özel'den DEM Parti'ye söz: İlişkilerimiz kamuoyu önünde açık ve şeffaf olarak sürecek
Ekleme: 11.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Özgür Özel'den DEM Parti'ye söz: İlişkilerimiz kamuoyu önünde açık ve şeffaf olarak sürecek
CHP'de arkasına İmamoğlu desteğini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ve CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, göreve geldiği ilk anlardan itibaren Kandil'in siyasi kolu olan DEM Parti ile sıkı bir ilişki kurma peşinde.

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ

Özel açıklamalarıyla DEM Parti'ye yanlarken, bu açıklamalarda Kandil'e selam çakmayı da ihmal etmiyor. Yaptığı teşekkür konuşmasında bile Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özel, Türkiye düşmanı olarak bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek verdiği pozla da büyük tepki topladı.

"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM"

Bu gelişmeler ışığında Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederken görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

DİYALOĞUMUZ SÜRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.

"EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"

Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.

DEM'DEN CHP'YE ZİYARET

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki seçim gündemli görüşme başladı.

KAPIDA KARŞILADILAR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Söğütözü'nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne geldi. Eş Genel Başkanlar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek tarafından kapıda karşılandı.

Özgür Özel görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor:

Bundan sonra da ilişkimizi kamuoyu önünde sürdüreceğiz.

Bugün yerel seçimlerle ilgili de önemli konuları ele aldık.

Kayyum siyasetini reddediyoruz.

Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 3. parti durumunda olan DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz.

Dem Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP ziyareti sonrası basın toplantısında konuşuyor:

HDP'nin eş genel başkanları bir kumpas davasıyla yargılanıyor.

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin kapılarının aralanmasını vurguluyoruz

BAKIRHAN

Önümüzde kent uzlaşısı konusunda işbirliği ve güç birliği için için tartışacağız.

İşbirliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıklarına göre;

CHP-DEM ARASINDA ANTALYA KRİZİ

DEM Parti'de tüm illerde ayrı aday çıkarmak istiyor. Ancak bazı illerde CHP'nin adayına destek verilmesi gündemde. CHP bu ittifakı istiyor. DEM Parti'nin talepleri var.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek DEM Parti'ye salon tahsis etmedi ve bu durum DEM Parti'de büyük tepki yarattı. DEM Partili Tuncer Bakırhan "Bize salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

Bu gelişme sonrası adaylığına kesin gözüyle bakılan Muhittin Böcek'in adaylığı DEM Parti'den çekince nedeniyle açıklanmadı. Sorun çözülürse CHP'nin adayı Böcek olacak.

Görüşme tamamlandıktan sonra bir açıklama yapılacak.

DEM PARTİ İSTANBUL'DAN İKİ İLÇEYİ İSTİYOR

DEM Parti, kayyum ve benzeri konulardan CHP'den daha net açıklamalar beklerken, Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında Esenyurt ve Sultanbeyli'nin bırakılmasını istendi.

CHP'nin TBMM'deki ortak bildiriye imza atmaması DEM Parti'ye bir mesaj olmuştu.

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