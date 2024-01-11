CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala hem Cumhur İttifakı hem de muhalefet kanadında aday belirleme süreci devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından 'değişim' kriziyle sarsılan, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde de çalkantılı bir dönemden geçen CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.CHP'de yerel seçimde yarışacak bazı adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandı. Mersin adaylarının belirlenmesi sırasında kavga çıktığı bildirilirken, bağrışma sesleri koridorlarda yankılandı.CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti.A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre;'CHP'de Parti Meclisi toplantısında geride kaldığımız dakikalarda yine sesler yükseldi. 4. katta Parti Meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor. O katta yine sesler yükseldi. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mezitli'de Neşet Tarhan'ın yeniden aday gösterilmesini istedi. Ancak PM toplantısında bu yönde karar çıkmaması yönünde bu karara tepki gösterdi. Gerginlik çıktı. Tepki gösterdiği isim ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır... Oldukça gergin bir atmosfer yaşandı.'