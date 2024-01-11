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CHP o ilçelerde aday çıkarmayıp DEM'i destekleyecek! Kirli ittifak kuruldu...

CHP'de yerel seçimler için belediye başkan adaylarının isimleri tartışılmaya devam edilirken olay bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; ana muhalefet partisi, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde aday çıkartmayıp PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi'nin belirleyeceği adayı destekleyecek.

CHP o ilçelerde aday çıkarmayıp DEM'i destekleyecek! Kirli ittifak kuruldu...
Ekleme: 11.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
CHP o ilçelerde aday çıkarmayıp DEM'i destekleyecek! Kirli ittifak kuruldu...
Yerel seçimlere az bir süre kala partilerdeki aday çıkarma süreçleri de hızlanmaya başlandı. AK Parti 26 şehir için adaylarını açıklarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler bir hayli karışık. 

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden ağır bir mağlubiyetle ayrılan ve 'değişim' sancılarıyla kıvranan CHP'de sular hala durulmadı. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından partideki fikir ayrışmaları azalmamakla birlikte artmaya başladı. 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala bu tartışmalar da alevleniyor. Son olarak; yerel seçimde yarışacak bazı adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında Mersin adayları için salonda gürültülü tartışmalar yaşanmış ve bunun üzerine CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

DEM'İ DESTEKLEYECEKLER!
Yaşanan bu tartışmanın kamuoyuna yansımasının ardından olay bir iddia ortaya atıldı. OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, X platformundan yaptığı paylaşımda CHP'nin Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde aday çıkartmayacağını bunun yerine DEM Partisi'ni destekleyeceğini söyledi.

İşte o paylaşım;

CHP o ilçelerde aday çıkarmayıp DEM'i destekleyecek! Kirli ittifak kuruldu...

Öte yandan CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin devşirilmiş hali DEM Partisi ile önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi yakın temas halinde. Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam gönderen Özgür Özel;  DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

Yerel seçimlerde ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tutmuştu.

BUGÜN BİR ARAYA GELİYORLAR
DEM Partisi ile kurulan bu yakın temasın ardından bugün parti yetkilileri CHP'ye giderek iade-i ziyaret yapacak. Yapılacak olan bu görüşmede olası ittifak için konuşma gerçekleştirilmesi bekleniyor. 
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