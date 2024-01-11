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CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama

Çanakkale'ye bağlı Kepez Belediyesi'nde çamurlu su rezaleti yaşanıyor. Yaşanan skandal sonrası Belediye Başkanı Birol Arslan musluklarından akan çamurlu suya isyan eden vatandaşlarla bir de alay etti. Arslan'ın 'Benden önce memba suyu mu içiyordunuz" sözleri büyük tepki topladı.

CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama
Ekleme: 11.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama
Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021 yılında 'gururla içebilirsiniz' sloganıyla kullanıma açıldı.

Bölgenin tüm arıtma sorununu gidereceği ileri sürülen tesisin tanıtımı için de milyonlarca lira para harcandı.

Ancak son iki yılda bölge nüfusunun artması ve kuraklık nedeniyle 8 kuyudan pompalanan su yeterli gelmemeye başladı.

Arıtma tesisi devreye girdiğinde suyun yüzde 30'un kaybolduğunu fark eden belediye, bölgeye su verebilmek için tesisi devre dışı bıraktı.

CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama

'CANIMIZDAN BEZDİK'

Arıtma tesisinin devre dışı bırakılmasıyla 45 bin nüfuslu beldede musluklardan çamur aktı.

Beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan kombi arızaları nedeniyle insanlar dondurucu soğukta ortada kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, 'şebeke suyunu kesinlikle içmeyin' uyarısında bulunurken, duruma isyan eden vatandaşlar, 'canımızdan bezdik' diyerek sosyal medyadan belediyeye tepki gösterdi.

CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama

Belediye Başkanı Birol Arslan ise 'Bazı evlerde 5 saat bazı evlerde 20 saat su veremedim.

Bulanıkta bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz' diyerek eski CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı suçladı.
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CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama
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