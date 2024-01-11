Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu' sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." denildi.

2024 yılında bedelli askerlik yapmayı düşünen kişilerin merakla beklediği yeni ücrete ilişkin detaylar gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığı hatırlatıldı. Peki, bedelli askerlikte zamlı ücret ne kadar oldu? İşte 2024 yılında geçerli olacak olan yeni ücret…Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 'Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur' denildi.