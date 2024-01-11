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Bakan Fidan, memur adayları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık kariyer memur adayları ile bir araya geldi.

Ekleme: 11.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan, memur adayları ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Ankara'da 59'uncu Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı. Memur adaylarıyla bir araya gelen Fidan, eğitimin açılış konuşmasını yaptı. Fidan, memur adaylarını tebrik ederek, 'Zor bir hayat yarışında, önemli bir aşamada Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer memuru olarak göreve başlama konusunda bir başarı gösterdiniz. Geçirdiğiniz okul yılları, sınava hazırlık, hep böyle bir disiplin, odaklanma ve fedakarlık gerektiriyor.

Bakan Fidan, memur adayları ile bir araya geldi

Biz de zaten sizi bunun için seçtik. Takdir edersiniz ki bu hayatın kariyer olarak ilk basamaklarından biri. Önünüzde inşallah çok uzun yıllar var. Bu uzun yıllar çerçevesinde burada alacağınız eğitim, daha sonra büyüklerinizden alacağınız tecrübelerle evrilerek yolunuza devam edeceksiniz. Bu süreç içerisinde yolunuzu kısaltacak, hayatınızı kolaylaştıracak, işlerinizi daha verimli hale getirecek en önemli şey, başkalarının zor yoldan edindiği tecrübelerdir. Bu tecrübeleri burada aktarmak için bulunuyoruz. Aynı zamanda görev başı eğitimine gittiğiniz merkezdeki ünitelerde de aynı tecrübeleri alacaksınız. Geri kalan görev süresince de öğrenme eğilimi hep devam edecek' dedi.
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