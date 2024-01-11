Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

Gaziantep'i, en yakın liman olan İskenderun Limanına bağlayacak olan Amanos Tünellerinin ihalesi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Proje kapsamında; toplamda 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa edilecek.Daha önce sadece çift şeritli karayolu olarak planlanan tünel projesine tek hatlı bir demiryolu da eklendi. Tüneller tamamlandığında, 250 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat yapan Gaziantep, deniz yolu ihracatı için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanını yerine, 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanını kullanacak.İskenderun Limanı üzerinden ihracat yapılmasıyla ihracatta lojistik ve zaman maliyetinin düşmesiyle dış ticarette rakiplere karşı büyük avantajlar elde edilecek.Proje, Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesinin de kurulmasına ilham kaynağı oldu. Proje dikkate alınarak kuruluş çalışmalarına başlanan ve Gaziantep-Kilis ortak sanayi bölgesi olarak tasarlanan Türkiye'nin tek parçadaki en büyük sanayi bölgesi olacak Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nden limana ulaşım da 87 kilometreye düşmüş olacak.75 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan ve 6. Bölge teşvikleri kapsamında yer alan bölgede, oluşan cazibe üzerine 6,5 milyon metrekarelik alanda yüzlerce fabrika kurulacak. Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsanın tahsisi deprem öncesinde gerçekleştirilmiş, ancak bölgede 3,5 milyon metrekarelik alan da rezerv bölge olarak belirlenmişti.Projenin hayata geçmesiyle sadece Gaziantep değil, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi son yıllarda ciddi sanayileşmenin olduğu bölge illeri de limanlara erişimde ciddi bir avantaj elde edecek. Mersin Limanı üzerinden ihracat yapan Gaziantepli ihracatçıların lojistik maliyeti yarıdan fazla düşerken bölge illerindeki diğer ihracatçılar için de maliyetlerde önemli düşüş olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi' ihalesinin yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu belirterek, 'Proje kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, bir demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir.Tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve boylarının da 20'şer kilometre olması planlanmıştır. İki etaptan oluşacak projede, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolundan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecek.Proje ile halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı; Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları'nın orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacak.Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacak. Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 kilometre kısalacak.Projesi'nin hayata geçirilmesi ile; depreme dirençli ve karayolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek.Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tünellerin hizmete girmesiyle Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı'yla katlayarak artıracağını söyleyerek, 'Gaziantep önemli bir sanayi ve istihdam kenti. Bu proje sanayicimizin maliyetini düşürerek rekabet gücünü arttıracak. Bu da milli gelirimizin yükselmesine ve yeni istihdama da katkı sağlayacak' dedi.AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, tünel hayat geçtiğinde Gaziantep'in adeta bir liman şehri haline geleceğini belirterek, 'Gaziantep'in ticaret kapasite ve performansı büyük bir sıçrama gerçekleştirecek. Proje ile sadece Gazi şehrimiz değil bölgesel kalkınmaya etkisi ile komşu illerimiz de ticarette büyük sıçrama gerçekleştirecek' diye konuştu.Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep ve çevre illerin kalkınması ve ticaret için kritik öneme sahip olan projeyi, bölgenin 'Çılgın Projesi olarak adlandırdıklarını söyledi.