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Altın fiyatları saat 16:30'a odaklandı!

Altının ons fiyatı, kritik enflasyon verisi öncesi yukarı yönlü hareket ederken; gram altın fiyatı, ons altına paralel hareket etmeyi sürdürüyor. Ons altın 2032 dolardan işlem görürken, gram altın güne 1959 TL'den başladı.

Ekleme: 11.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları saat 16:30'a odaklandı!
Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesiyle değer kazandı. 2035 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 2032 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonunu takip edecek. Veri Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

1961 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,56 primle 1959 liradan alıcı buluyor.

Cumhuriyet altını 13 bin 902 lira, çeyrek altın 3 bin 354 liradan satılıyor.

DOLAR YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar, güne 29,98 liradan başladı.

Euro/TL ise 32,94 liradan işlem görüyor.

BANKALARDA MARJ ARALIĞI AÇIK

Bankalarda alış 1934, satış 1997 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 63 lira seviyesinde.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığına yönelik öngörüler bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olsa da, geçen hafta Avrupa'da açıklanan veriler enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanmasına neden oldu.

FAİZDE İNDİRİM İHTİMALİ GERİLEDİ

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.
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