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AKOM'dan üst üste uyarılar! Kar yağabilir: Gizli buzlanmaya dikkat...

Kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Aynı zamanda gizli buzlanma konusunda da sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.

Ekleme: 11.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
AKOM'dan üst üste uyarılar! Kar yağabilir: Gizli buzlanmaya dikkat...
Megakent İstanbul'da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hafta başından bu yana kenti etki altına alan soğuk hava, zaman zaman kar yağışı ile sonuçlandı.

AKOM'dan bir uyarı daha geldi.

Yağışlar devam edecek

AKOM verilerine göre, çarşamba (dün) mola veren yağışların cuma (yarın) öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma akşamı kar yağabilir

Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak günleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 °C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Gizli buzlanmaya dikkat çağrısı

AKOM'dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma' olabileceği uyarısı yapıldı.

Gizli buzlanma nedeniyle BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.
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