Adulkadir Uraloğlu'ndan Bakırköy-Kirazlı metrosunda inceleme: Kaba işlerin yüzde 97'si tamamlandı

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın Mola Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin kat işlerinin tamamlandığını, kaba işlerde ise yüzde 97'lik bir ilerleme sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin ulaşımdaki atılımı hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a bir eser daha kazandırıyor.Bu kapsamda Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda sona yaklaşılıyor.Mola Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin durumuna ilişkin bilgi verdi.Projedeki kat işlerinin tamalandığını söyleyen Uraloğlu, 'Kaba işler 97, ince işler 65 elektronik yüzde 75 oranında tamamlandı.' diye onuştu.Uraloğlu şöyle konuştu:'Yapımı devam eden projeler bittiği zaman İstanbul'da metro ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek.Bakırköy- Kirazlı hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır. 7 istasyonu bulunmaktadır. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hatla hizmet edecek.Kayaşehir- Bakırköy İDO arası seyehat süresi 39 dakika, Çam Sakura Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika olacaktır.'