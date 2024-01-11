16 ilde “KAHRAMANLAR-40” operasyonu: 70 şüpheli şahıs yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik "Kahramanlar-40" operasyonu yapıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, 16 şehirde yapılan eş zamanlı baskınlarda, 70 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda para, çok sayıda dekont ve dijital materyal ele geçirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.