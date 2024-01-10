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Meral Akşener: CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk" dedi.

Ekleme: 10.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener: CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, 'pek çok tehdide ve haksızlığa' rağmen partilerinin 6. yılını doldurduğunu kaydetti.

Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, 'Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış.' Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmelerinin ardından muhalefette suçlu arayışına girişildiğini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

'Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dayattığı bir sistem. Bütün siyasi partilerin oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında, yamacında köşesinde yer tutmasını sağlamak, bir iktidar mücadelesini vermek. 2018'den bugüne kadar sistemin mecburiyetlerine uyduk. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. 2023'te sistemi değiştirdik mi? Hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor?'

Hükümete, tüm devlet okullarında ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini önerdiklerini ancak bunun kabul görmediğini kaydeden Akşener, yerel seçimlerde kazanacakları belediyeler aracılığıyla, devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz yemek vereceklerini söyledi.

Devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin de şartlarını iyileştireceklerini vurgulayan Akşener, 'O çocuklara yurt yapacaksınız, yurtları tertemiz tutacaksınız. Gençlerin okuması için yaptığınız yurtlar diğerlerine örnek olacak, belki devleti yönetenler sizden örnek alacak. O yurtlar öğrenciler için bedava olacak. Biz bundan sonra yapacağımız işleri konuşacağız. Rakipleriniz de kendiniz olacaksınız.' ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasının ardından partilerinin Manisa Büyükşehir Adayı Gürhan Özcan'ı kürsüye çağırdı.

Akşener, daha sonra Soma Belediye Başkan adayı Fatih Arslan, Saruhanlı Belediye Başkan adayı Hüseyin Abacı, Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan, Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ahmet Karadağ, Turgutlu Belediye Başkan adayı Ahmet Orhan, Ahmetli Belediye Başkan adayı Abdullah Aktuna ile poz verdi.
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