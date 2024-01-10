Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte felaketin üzerinden alar geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanıyor. Çifte felaketin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilmişken kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.Yapılan yasal düzenlemeler ve kampanyalarla kentsel dönüşümün hızlanması hedeflenirken, süreçle ilgili önemli bir adım daha atıldı. Devlet, evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara kira desteğinde artış yaptı.Söz konusu artış ile birlikte mega kent İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği yeni yılda 4 bin 500 liraya çıkarıldı. Diğer kentlerde ise 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında olan kira yardımı da 3 bin ila 3 bin 750 lira seviyesine yükeltildi.Konut sahipleri ise aylık olarak kira desteği alırken, kiracılar ve sınırlı oturum hakkı olanlara defaten ödeme yapılacak. Kiracılar, ikamet ettikleri şehirlerde devlet tarafından iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecek. Sınırlı ayni hak sahiplerine ise ikamet ettikleri şehirlere göre değişmekle birlikte 15 bin ila 27 bin 500 lira arasında destek sağlanacak. Riskli yapılarda ise 18 ay ya da en fazla 48 ay kira yardımı verilecek.