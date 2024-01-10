İstanbul'da maganda dehşeti! Sürücüye kabusu yaşattı

Trafikte kavga ettiği sürücüye küfür eden ve arabasının camlarını kıran magandanın o halleri, cep telefonuyla görübtülendi.

İstanbul Şişli'de bir magandanın yaşattığı dehşet, kameralara yansıdı.Şişli Darülaceze Caddesi’nde iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme yüzünden tartışma yaşadı.Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi.Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditler savurarak camları yumruklamaya başladı.Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı.Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.