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İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

Prof. Dr. Ahmet Ercan son günlerde yaşanan depremlerin ardından yaptığı tahminler ile dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 10.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından deprem yorumları ile adından söz ettiren isimler arasında yer alan Prof. Dr. Ahmet Ercan yeni açıklamaları ile gündeme geldi.

Katıldığı programlarda ve sosyal medya hesabından yaptığı deprem yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Ercan açıklamaları ile dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, son günlerde Van, Malatya, Kahramanmaraş, Tunceli ve Hakkari'de meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van ve Hakkari için deprem uyarısında bulundu. Ercan 'Bu bölge mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir' sözleriyle adından söz ettirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van'ın her zaman bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak 'Güneyden gelen Arap Kalkanı, bugünkü Suriye ile Irak'ın bulunduğu kesimden Anadolu'yu kuzeye doğru sıkıştırıyor. Anadolu'yu bu şekilde sıkıştırması sonucunda Doğu Toroslar dediğimiz Bitlis Dağları oluşuyor. Artos Dağları da böyle oluşuyor. Van'ı doğudan sıkıştıran başka güçler de var. Güneyden ve doğudan gelen güçlerin bileşke noktası Van. Bu yüzden Van'da her zaman için büyük depremler olacaktır' açıklamasında bulundu.

Ahmet Ercan ayrıca, 'Bazen sıçrama yaparak 7.3'e kadar varabilir. Kaldı ki 2011 yılında yaşanan depremde bu 7.2'ye vardı” dedi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Her 30 ila 40 yıl arasında üstüne gelen gerginlikleri boşaltmak üzere bir deprem oluşturacaktı. '2011 yılında gördük bir daha görmeyiz' diye bir şey yok. 2040 ile 2055 yılları arasında yıkıcı bir deprem olursa bu şaşırtıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini
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