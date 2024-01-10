  • USD: 29,91 - 29,97
  • EURO: 32,72 - 32,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

Kış aylarıyla birlikte hastalık oranı artarken son günlerde artış gösteren vakalar Covid-19'un JN.1 varyantını işaret ediyor. Kişisel tedbirin önemine değinen uzmanlar grip vakaları ile benzerlik gösteren varyantın daha çok kalbi etkilediğini belirtiyor. Çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülen hastalığa karşı kişisel tedbirlerin önemine vurgu yapılıyor.

Ekleme: 10.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı
2019'un sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala varlığını sürdüren Kovid-19 salgını, yeni varyantlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

En son ortaya çıkan 'JN.1' adlı varyant, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Singapur, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde hızla yayılıyor.

Bu ülkeler, yeni varyanta karşı önlemler alırken Dünya Sağlık Örgütü, 'JN.1' varyantını 'dikkate alınması gereken varyant' olarak sınıflandırdı.

JN.1'in değişime uğrayıp uğramadığı, kişiyi ne derece etkilediği ve kimlerde daha zor geçtiği merak ediliyor.

Kış ayının gelmesiyle birlikte diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış yaşandığı için rahatsızlıkların belirtileri benzerlik taşıyor.

Buna göre varyant nasıl ağır hastalığa neden olacağını öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Özellikle kalp tutulumu yapıyor. Kalp krizi ve pıhtı atması gibi tablolara sebebiyet veriyor. Çocukların yakalanmariski daha yüksekken 65 yaş üstü vatandaşlar için hayati tehlike arz edebilir.

JN.1'de orta yaşlı ve genç bireylerde ağır vakalar tanımlanmaya başlandı.

Uzmanlar kişisel tedbir uygulamalarının önemine ve maske takmanın gerekliliğine vurgu yapıyor.
Başkan Erdoğan'dan açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı
Ümit Özdağ yine patladı! İşte 'Muhalif Gençlik' isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...
Gazze'de can kaybında acı bilanço! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti
Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız
Aksungur'dan milli motorla bir başarı daha: 41 kere maşallah
CHP’li belediyeden pişkinlik
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!
BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu