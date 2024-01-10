Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

2019'un sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala varlığını sürdüren Kovid-19 salgını, yeni varyantlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.En son ortaya çıkan 'JN.1' adlı varyant, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Singapur, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde hızla yayılıyor.Bu ülkeler, yeni varyanta karşı önlemler alırken Dünya Sağlık Örgütü, 'JN.1' varyantını 'dikkate alınması gereken varyant' olarak sınıflandırdı.JN.1'in değişime uğrayıp uğramadığı, kişiyi ne derece etkilediği ve kimlerde daha zor geçtiği merak ediliyor.Kış ayının gelmesiyle birlikte diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış yaşandığı için rahatsızlıkların belirtileri benzerlik taşıyor.Buna göre varyant nasıl ağır hastalığa neden olacağını öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Özellikle kalp tutulumu yapıyor. Kalp krizi ve pıhtı atması gibi tablolara sebebiyet veriyor. Çocukların yakalanmariski daha yüksekken 65 yaş üstü vatandaşlar için hayati tehlike arz edebilir.JN.1'de orta yaşlı ve genç bireylerde ağır vakalar tanımlanmaya başlandı.Uzmanlar kişisel tedbir uygulamalarının önemine ve maske takmanın gerekliliğine vurgu yapıyor.