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Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu

Sapkınlar tek tek ifşa oldu! Sapık Yahudi Jeffrey Epstein'in küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu 'pedofili adası' skandalında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tüm dünyanın tepki gösterdiği olayın sapkınlık boyutu dosyadan çıkan bilgilerle daha da büyüyor. MOSSAD adına çalıştığı belirtilen ve bu iğrençlikten büyük paralar kazandığı için ‘milyarder’ lakabı takılan sapık Yahudi Epstein'in ajandasında Prens Andrew'den, Donald Trump'a ve Bill Clinton'a kadar birçok ünlü ve siyasi isim yer alıyor. İşte dünyayı yöneten şeytanlar ve Epstein'in pedofili listesindeki mide bulandıran o isimler...

Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
Ekleme: 10.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
Pedofili sapkınlığı büyüyor! Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Epstein davası tüm dünyayı dehşete düşürdü. Epstein'ın kara kaplı defterinden çıkan isimler dünyanın sapkın ve kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Video odalarından, masaj odalarına ve ajandalarda yer alan isimlere kadar her bir satırı mide bulandıran bilgilerle dolu Epstein dosyasında, pedofili sapkınlığıyla tüm dünyayı kirleten ve küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan bir fuhuş çetesi söz konusu.

ABD’nin iki başkanı Bill Clinton ve Donald Trump, İngiliz iş insanı Richard Branson ve Prens Andrew, sayısız sanatçı, işadamı, akademisyen ve çok sayıda ünlü kişi bu sapkın Yahudi’nin ajandasında yer alıyor.

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen ve bu iğrençlikten büyük paralar kazandığı için ‘milyarder’ lakabı takılan sapık Yahudi Jeffrey Epstein’ın dosyasından çıkan isimlere bakıldığında dünyanın nasıl korkunç bir durumla karşı karşıya olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Epstein’ın evlerine video kameralar, hatta video ekibi yerleştirip, önemli kişilere reşit olmayan genç kızları sunup daha sonra tehdit etmek için olanları kayıt altına aldığı biliniyor. Özellikle New York’taki malikânesinde bunun için özel çekim odası olduğu dava dosyalarında yer alıyor.

SAPKINLAR TEK TEK İFŞA OLDU!

Epstein’ın, partneri Ghislaine Maxwell’e karşı açılan davada geçen isimler ABD Bölge Hâkimi Loretta Preska’nın kararı ile kamuoyuna açıklandı. İsimler, şikâyetçi olan Virginia Giuffre tarafından verilmiş ve aslında 2015’ten beri yargı dosyasında yer alıyor.

PEDOFİLİ LİSTESİNDE MİDE BULANDIRAN İSİMLER!

Epstein listesi, Amerikan siyasetinin neden İsrail kontrolünde olduğuna dair bir fikir veriyor. Dünyanın önde gelen siyasetçilerinin, sanatçılarının, bilim ve iş insanlarının adlarının geçtiği pedofili ve fuhuş ağıyla kurulan büyük bir şantaj çetesi her şeyi yönetiyor. Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler şu şekilde;

"Prens Andrew haftalarca bizimle kalırdı"

Epstein'in eski çalışanı Juan Alessi, Prens Andrew'un, Epstein'in Florida'daki evini sıkça ziyaret ettiğini belirterek, "Prens Andrew haftalarca bizimle kalırdı." ifadesini kullandı. Andrew'un eşi Sarah Ferguson'ın da evi ziyaret ettiğini aktaran Alessi, Prens'in her gün masaj servisi aldığını aktardı.

Alessi, Trump hakkında soru sorulduğunda ise, evi ziyaret ettiğini ancak yatılı kalmadığını ve masaj servisi almadığını belirtti.

Ehud Barak

Dava dosyalarında bu isimlerin yanı sıra, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler de yer aldı.

Epstein’in İsrail eski Başbakanı Ehud Barak ile yaklaşık 36 kez görüştüğü de ortaya konuldu. Barak, 2016 yılında Epstein’in Manhattan'daki evine yüzünü bir fularla kapatak girerken fotoğraflanmıştı.

Bill Clinton

Açıklanan dosyalarda, Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'in New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Micheal Jackson

Epstein tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki evinde gördüğünü ve aynı ortamda David Copperfield ile de tanıştığını belirtti.

Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu

David Copperfield

Epstein davasında ortaya çıkan 200 kişilik isim listesi tüm dünyayı dehşete düşürdü.
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Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
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