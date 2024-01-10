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BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulundu.

BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Ekleme: 10.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım değeri taşıyan saldırılarında 3 ay geride kaldı.

Bu süreçte masum siviller de katledilmeye devam ediliyor.

Son gelen verilere göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini aştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya platformundan paylaşılan mesajda, İsrail'in soykırıma varan saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde siviller için güvenli alan kalmadığına dikkat çekildi.

BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

'Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşme meydana geliyor'

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

Gazze'de nüfusun neredeyse tamamı zorla yerinden edilmiş. Aileler hiçbir yerde güvenliğin olmadığı bu bölgede güvenlik arıyor. Sağlık sistemi hızla çöküyor. Kıtlık ve eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşme meydana geliyor. İnsanlar umutsuzluğa sürükleniyor. Derhal insani ateşkes bir ölüm kalım meselesidir.

Hastaneler vuruluyor

İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde, temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavi edilmesinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

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