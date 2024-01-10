Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt

Yapay ete izin verildiğine ilişkin iddialara yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Yapay ete izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay etle ilgili bir mevzuat yoktur, olmayacaktır' ifadesini kullandı.Bakan Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısında açıklamalarda bulundu.Gıda güvenliği ile ilgili yeni bir düzenleme hazırlandığını söyleyen Yumaklı, bu yöntemle tüketicilerin menfaatlerinin öncelendiğini belirterek şunları kaydetti:'Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.Tüketicilerin yanıltılmasını engelleyecek düzenlemelerin faaliyete geçirildiğini hatırlatan Yumaklı, yapılan düzenlemelere örnekler verdi:'Katkı maddelerine standart getirdik. Ekmek, ayran, pastırma gibi ürünlerde tuz ürünlerini düşürdük. Trans yağ oranlarını sınırladık. Gıdanın ek ürünlerinin etikette yapılmasını zorunlu hale getirdik.'