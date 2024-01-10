Bağırsakları çatlayan Kobra Murat “Ölüm tehlikem var” demişti! Son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı: Biraz dikkat et!

Roman müziğinin tanınan isimlerinden olan Kobra Murat, Belçika dönüşü uçakta ani bir rahatsızlık yaşadı.Bağırsak çatlaması yaşadığını öğrenen Kobra Murat ölüm riski bulunan bir ameliyata alınacağını ifade ederek sevenlerinden dua istedi.Zorlu süreci geride bırakan Kobra Murat'tan hayranlarını sevindiren haber geçen gün geldi. Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu.Eski sağlığına kavuşan ünlü isim, Kolpaçino filminin galasında ortaya çıktı. Ünlü isim, galadan görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.Son haliyle şaşkına çeviren ünlü şarkıcı kısa sürede gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne çabuk iyileştin de dışarı çıktın çok erken değil mi? Biraz dikkat et" yorumunda bulundu.Bir başkası ise "Tam artist benim abim" derken paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.İşte Kobra Murat'ın son hali...Lerzan Mutlu'nun programına katılan Kobra Murat bir anda kendisine ait sandığımız saçlarının peruk olduğunu göstermişti.Eşiyle birlikte şarkı söyleyen Kobra Murat'ın, bir anda aslan yelesi şeklindeki saçlarının gerçek olmadığını göstermesi hem Lerzan Mutlu hem de ekran karşısındaki şaşırmıştı.3 çocuk babası olan Kobra Murat'ın gençlik yıllarında çekilen fotoğrafları ise görenleri adeta şoke etti.Eşi ile yıllar önce verdiği pozları ortaya çıkan Kobra Murat'ın değişimi ise ise şaşkına çevirdi.Kullanıcılar, "Bu Kobra Murat olmaz", "İnanmıyorum kesinlikle bu Kobra değil" gibi yorumlarda bulundu.Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra evli ve 3 çocuk babası.Murat Divandiler, 'Maddi anlamda gelecek garantiniz var mı?' sorusuna verdiği soru ile şaşırtmıştı...Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar...Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var.Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı.Murat Divandiler'in 'Kobra Murat'ın lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki 'kobra' şovu sonrası adının 'Kobra' olduğunu açıklamıştı.Kobra Murat, "Gelecek korkutmuyor mu?" sorusu üzerine ise "Annem 37 yaşında, ben askerken öldü. Ben öyle olmak istemiyorum. Çocuğumun acısını tatmak veya onlara tattırmak istemiyorum. Her anımızdan mutlu olmaya çalışıyorum. Sadece hastalıktan korkuyorum" şeklinde konuşmuştu.