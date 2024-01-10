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1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

Dünya, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılıyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına yıllar boyu dahil olan isimler, açıklanan belgelerle ifşa oluyor. Gizlilik kararının kalkması sonrası kamuoyuna açıklanan belgelerde Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump gibi isimler yer alırken tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la olan yakın bağı da ifşa olmuştu. Siyonist lobiyle kol kola pedofili ve organ ticareti ağı inşa eden Epstein davasında Türkiye'ye ilişkin kan donduran bir itiraf geldi. Epstein'ın en yakın isimlerinden biri, kaçırılan Türk çocuklarının Epstein'ın cinsel istismar köleleri yapıldığını söyledi. Söz konusu çocukların ise 1999 Yalova depremi sonrası kaybolan çocuklar olduğu ileri sürüldü.

1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
Ekleme: 10.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında kan donduran gerçekler açığa çıkıyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına uzun yıllar boyunca ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar sayısız ismi dahil eden Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein davasına dahil olan isimlerse, gizlilik kararının kalkmasının ardından birer birer ifşa oldu.

1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

BAŞKANLARDAN OYUNCULARA SAYISIZ İSİM İFŞA OLDU

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

Açıklanan dosyalarda, Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini 'Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği' iddiası yer almıştı.

'BILL CLINTON FUHUŞ AĞINA DAHİLDİ'

Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.

1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

KAN DONDURAN TÜRKİYE İTİRAFI

Bill Clinton'ın Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinirken Türkiye ile ilgili kan donduran bir itiraf gündeme oturdu. Epstein'in en yakın isimlerinden biri, pedofili ağına dahil edilmek üzere Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.

'ÇOCUKLARI ABD'YE GETİRDİK'

Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

Gizlilik kararı kaldırılan belgelerde yer alan ifadelerde Marçinko'nun sorgusu yer aldı. Marçinko sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD'ye getirdiğini söyledi.

1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

'DEPREMİN KAYIP ÇOCUKLARI'

Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton ve 1999 Yalova Depremi'ne ilişkin iddialar geldi.

1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşü sonrası, deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu bildirilmişti.

1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların ailelerini feryadı yıllarca dinmemişti. Arkalarında bıraktıkları pek çok soru işaretiyle 'depremin kayıp çocukları' olarak hafızalara kazınan çocuklar, Marçinko'nun itirafı sonrası yeniden gündeme oturdu.

Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun 'Türkiye'den çocuk kaçırdık' itirafıyla ilişkili olmasından şüphe ediliyor.





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