Yılın son gününde düzensiz göçmen operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 121 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.Ekipler, yılın son gününde de görev başındaydı.Bu kapsamda kentlerde yeni yıl kutlamalarını fırsat bilenlere geçit verilmedi.Düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen çalışmalar dün gece de devam etti. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.Bakan Yerlikaya, 2023 yılının son gününde yapılan operasyonu paylaştı."İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı.İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz."Ali Yerlikaya, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:3 ilde polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 59 mobil göç noktası aracında sahada yapılan denetimlerde;5.179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracımızda 156 uzman personelimiz görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.Operasyonları ve denetimleri koordine eden valilerimizi, denetimleri yapan jandarmamızı, polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.