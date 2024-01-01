Şehirler arası yolculuklarda yeni dönem bugün başladı! 2 dakikada bir güncellenecek
Bugün itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için de araç takip cihazı takma zorunluluğu geldi. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle bugünden itibaren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takılması zorunlu hale geldi.
YOLCU OTOBÜSLERİNE ARAÇ TAKİP CİHAZI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.
TÜM ARAÇLARIN HAREKETLERİ ANLIK KONTROL EDİLECEK
Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.
Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.
'ARACIN HIZ SINIRI, ŞOFÖRÜN KAÇ SAAT DİNLENDİĞİ, ÇALIŞTIĞI, YOLCU İNDİRME BİNDİRME HEPSİ DENETLENECEK'
Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, 'Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli.' diye konuştu.
KARARDAN ŞOFÖRLER DE MEMNUN
Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.