Meteoroloji resmen uyardı: Tüm yurdu etkisi altına alacak dikkatli olunmalı

Kış aylarını gelmesine rağmen beklenen kar gelmedi, sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak, yeni yılın ilk gününden itibaren yağışlı hava geliyor.Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı.MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 14°CAz bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı bulutluKONYA °C, 11°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıYOZGAT °C, 9°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 17°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 6°CParçalı bulutluKARS °C, 6°CParçalı bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı bulutluVAN °C, 8°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 12°CAz bulutlu ve açık