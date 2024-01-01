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Japonya sallandı! Önce 5.7 ardından 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da art arda yaşanan şiddetli depremlerin ardından tsunami alarmı verildi. Uzmanlar, 5 metrelik tsunaminin beklendiğini açıkladı.

Japonya sallandı! Önce 5.7 ardından 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekleme: 1.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 1.01.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Japonya sallandı! Önce 5.7 ardından 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya, doğal afet denince akla gelen ilk ülkelerden biri...

Dünyanın aktif yanardağının yüzde 10’u gibi bir bölümünün yer aldığı fay hatlarının üzerinde bulunan ülkede, yılda hemen hemen yaklaşık bin 500 deprem yaşanıyor.

Japonya, yeni yılın ilk gününde de sallandı.

Peş peşe iki büyük deprem

Açıklama, Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan geldi.

Öğle saatlerinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıklandı. Deprem 10 kilometre derinlikte yaşandı.

Ardından 4 dakika sonra 7.4 büyüklüğünde daha şiddetli ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Afetin ardından bölgede son dönemlerde yaşanan depremlerin ardından ilk kez bir binanın yıkıldığı görüldü.

Tsunami uyarısı verildi

İşikawa bölgesi kıyılarından deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Uyarısı sonrası bölgede dev dalgalar oluştu.

Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.
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