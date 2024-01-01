İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı!

Yeni yılın ilk gününde İstanbul sokakları boş kalırken, trafik yoğunluğu ise yüzde 1 olarak ölçüldü. Ayrıca metro, metrobüs ve otobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

2023 yılını geride bıraktık...2024 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda artan trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı.İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü.Trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.