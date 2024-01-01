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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babası Ahmet Karaca ile telefonda konuştu. Yerlikaya telefonda, "Ahmet abi şehidimizin mekanı cennet olsun. Derecesi ali olsun. Rabbim sizlere sabır ve metanet versin. Ayrıca cennette bir araya gelmeyi, komşu olmayı nasip etsin. Orada hasret gidermeyi nasip etsin diye dua ediyoruz. Bütün ailenin başı sağ olsun. Vatanımız var olsun. Takdir Rabbil Aleminin, onu şehit olarak seçti ve aldı. Ama bizlere düşen de sabretmek." dedi.

Ekleme: 1.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 1.01.2024 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit babasıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babası Ahmet Karaca ile telefonda konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, şehidin Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Hatipoğlu, şehidin babası Ahmet Karaca'yı telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit babasıyla telefonda görüştü

Yerlikaya telefonda, 'Ahmet abi şehidimizin mekanı cennet olsun. Derecesi ali olsun. Rabbim sizlere sabır ve metanet versin. Ayrıca cennette bir araya gelmeyi, komşu olmayı nasip etsin. Orada hasret gidermeyi nasip etsin diye dua ediyoruz. Bütün ailenin başı sağ olsun. Vatanımız var olsun. Takdir Rabbil Aleminin, onu şehit olarak seçti ve aldı. Ama bizlere düşen de sabretmek.' dedi.

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