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Futbolda fon vurgunu davası: Seçil Erzan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

Futbolda fon vurgunu davası kapsamında hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, asıl dolandırılanın kendisi olduğunu, kaybolduğu iddia edilen paranın ise insanların harcamalarında olduğunu söyledi.

Ekleme: 1.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 1.01.2024 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Futbolda fon vurgunu davası: Seçil Erzan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Futbolda fon vurgunu davası Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Denizbank'ın eski Levent Şube Müdür Seçil Erzan'In yargılanma süreci başladı.

Hakim karşısına çıktı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Erzan, hakim karşısına çıktı.

Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım'da görülen ilk duruşmada kendisini savundu.

'Banka ile tesis aynı semtte olunca yakınlık oluştu'

Herkesin kendisine ikna olmuş halde geldiğini belirten Erzan, 2011'de Denizbank Florya Şubesi'ne müdür olduğunu, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri Florya'da olduğu için bankacılık işlemlerinden dolayı bu camiada tanındığını söyledi.

Futbolda fon vurgunu davası: Seçil Erzan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

'Dolandırılan benim'

Mahkeme tutanakları yayınlanan davada Erzan suçlamaları reddederek esas dolandırılanın kendisi olduğunu söyledi.

Erzan şöyle konuştu:

Ben dolandırıldım. Borçlu duruma düşen benim. İnsanlar mal mülk sahibi oldular. Tabi ki zararda olan, anaparasının bir kısmını ya da tamamını alamamış kişiler var. Evet haklılar. O zaman bu çarkın suçlusu kim? Yani Ali'nin parasını Veli benden zorla gelip aldıysa...

'Para birilerinin yazlıklarında, ceplerinde'

'Dolandırıcı olsaydım, gemi batar, ben kurtulurdum.' diyen Erzan, 'Bakiyenin birilerinin evlerinde, arabasında, kolundaki saatlerde, yurt dışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında, cebinde olduğunu herkesin bildiğini biliyorum.' ifadelerini kulland
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