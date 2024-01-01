Filistin’e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı

Şehitlere rahmet Filistin’e destek mitingi çıkışında elinde Filistin bayrağı olan atkı ile giden bir adam bir gencin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan adam “Elhamdülillah Müslümanım. Elimde bayrak vardı yolda gidiyordum, bu bana patlattı. Derdin ne senin anlamadım” dedi. Çevredekilerin müdahalesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı karakola götürdü. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce insan Galata Köprüsü'nde buluştu. Sabah namazının ardından camilerden çıkanlar, Galata Köprüsü'ne kortejler halinde yürüdü. Buluşmanın ardından grup dağılma aşamasında bir adam elinde Filistin bayrağı olduğu için saldırıya uğradığını öne sürdü.Br cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaş 'Ben yolda gidiyordum geldi, bana vurdu' ifadelerini kullandı. Vuran şahıs ise 'Burası Türkiye. Ben Türküm, Arap değilim' gibi cümleler kullandı.Etraftaki vatandaşlar tepki gösterince de kaçmaya çalıştı. Yolda kontrol noktasında olan bir trafik polisi ise duruma müdahale etti. Konuyla ilgili çalışma sürüyor.