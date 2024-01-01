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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki büyük: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi başına geçen Mansur Yavaş 5 senede Ankaralıyı canından bezdirdi. Sayıştay raporlarıyla belediye iştiraklerinin batışı belgelenirken vatandaş herhangi bir hizmet almadığını ifade ederek bu batışın sebebini sordu. Bazı vatandaşlar Yavaş'ın sırtını CHP'ye ve PKK'ya dayadığını ifade ederken bazıları ise yönetimdeki iş bilmezliği nedeniyle "Koyunlarım olsa Yavaş'ı çoban tutmam" dedi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki büyük: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim
Ekleme: 1.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 1.01.2024 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki büyük: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim
5 yıldır Ankaralıların anasından emdiği sütü burnundan getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş görev süresinin sonuna doğru yaklaşırken, Ankaralılar Yavaş'ın hizmet süresini değerlendirdi.

VATANDAŞLAR YAVAŞ'IN 5 YILINI DEĞERLENDİRDİ
2019 yerel seçimleri öncesi Ankara'ya ve Ankaralılara ulaşımdan çevreye, tarımdan yeşil alana kadar birçok vaatte bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca Ankara'ya vizyon katacak tek bir projeye imza atmadı. Mazgalları bile temizlemekten aciz kalan ABB yönetimi yüzünden, etkili olan yağışlar sebebi ile vatandaşlar zor günler geçirmişti.

Vatandaşların en yoğun kullandığı metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenler, aksayan otobüs seferlerinden dolayı duraklarda oluşan yoğunluklar, bakımsızlıktan oluşan alt yapı sorunları, sosyal medya üzerinden yaptığı yalan ve algı siyaseti vatandaşı canından bezdirdi.

Görev süresinin sonuna gelen Yavaş, bir anda görevini hatırlayarak vatandaşın gözünü boyamak için ufak tefek işler yapmaya çalışan Yavaş'ın görev süresini değerlendiren vatandaşlar Yavaş'a tepki gösterdi.

"KOYUNLARIM OLSA YAVAŞ'I ÇOBAN TUTMAM"
"Anca kendilerine çalıştılar" diyen Fahri Karadeniz, "1964 yılından beri Ankara'da yaşıyorum. Böyle rezalet görmedim. Mansur Yavaş öğrenciye bedava ulaşım, çiftçiye ucuz su dedi hiçbir şey yapmadı.

Algı oyunları ile Ankara'yı ve bizleri mahvetti. Ankara'ya tek bir hizmeti olmadı kendi döneminden önce yapılanları da ya kuruttu ya da yıktı. Bakın Kızılay'ın yüzyıllık çınar ağaçlarını bile hiç acımadan kesti." dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hasan Yılmaz ise, "Mansur Yavaş 5 yıldır Ankara'ya ne yaptı. Ankara'ya gözle görülür tek bir şey dikmedi. Ankaralıların ücretsiz ulaşım hakkını bile ellerinden aldı. Bize verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Kendi döneminden önceki dönemin yaptıkları ile bu günlere geldi.

Türkiye'nin Başkenti sel sularına teslim olurken Yavaş, şehir şehir gezip mitingler düzenledi. İnsanlar can verirken o Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için boş vaatlerde bulundu." ifadelerini kullandı.

Son 5 senedir Ankara'da hiçbir gelişme olmadığına değinen Serdar Yılmaz de, "Mazgallar temizlenmedi, söz verdiği metrolar yapılmadı, vatandaşın aktarma hakkı elinden alındı. En ufak problemde maliyet hep vatandaşın sırtına yüklendi. 5 yıldır algı oyunlarından başka bizlere bir şey yapılmadı. Çok şükür seçimlere az bir zaman kaldı da Ankara olarak rahat bir nefes alacağız." şeklinde konuştu.

Atilla Bozok ise, "Mansur Yavaş'ın bu Ankara'ya zerre kadar bir çivi çakmışlığı yok. Yazıklar olsun. Mansur Yavaş'ı Ankara'da artık kimse istemiyor. Çeksin gitsin Beypazarı'na. Gitsin orada muhtarlık yapsın. 5 yıldır Ankara'yı da kendisine oy verenleri de perişan etti." diye konuştu.

"CHP'YE PKK'YA SIRTINI YASLAMIŞ BİR İSİM"
Basri Özdemir, "Mansur Yavaş ülkücüyüm diye geçinen bir insan. Ancak CHP'ye PKK'ya sırtını yaslamış bir isim. Bu seçimlerde PKK'da yok, diğer sırtını dayadıkları da yok. Hani yüzde 60'la kazanıyorum diye şov yapıyor ya. 4 ay sonra göreceğiz kim kazanıyor kim kaybediyor" şeklinde konuştu.

Kamil Taştan da, "Ben Mansur Yavaş'ın icraatını göremedim. Seçimden önce bir sürü vaatte bulundu. Ancak hiçbirini zahmet edip yapmadı. Yapmadığı icraatlarının hangi birini sayayım. Biz AK Parti dönemi belediyeciliğini daha çok beğeniyorduk. Çoğunluk Yavaş'a karar verdi biz de saygı duyduk. Ancak Yavaş'a oy verenler bile pişman." dedi.
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