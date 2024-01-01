AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek 2023 yılının 'en başarılı' milletvekillerinden biri oldu!

ORC Araştırma Şirketi 2023 yılının en başarılı milletvekilleri araştırması sonuçlarını yayımladı. 14 Mayıs Seçimlerinden bu yana geçen sürede, Milletvekillerinin kendi illerinde ve meclisteki çalışmalarına yönelik, ‘'İlinizin milletvekillerinin 14 Mayıs'tan bu yana performansını nasıl buluyorsunuz?'' sorusu yöneltildi.Araştırma sonuçlarına göre, AK Parti Ankara Milletvekilli Osman Gökçek, yüzde 36.0 başarı oranıyla 8. sırada yerini aldı.