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Adana’da elektrikli soba faciası: Anne baba ve 1 çocukları öldü

Elektirikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen, anne, baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Ekleme: 1.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 1.01.2024 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Adana’da elektrikli soba faciası: Anne baba ve 1 çocukları öldüAdana'da gece ısınmak için açık bıraktıkları elektrikli soba canlarına mal oldu.

Yüreğir'deki Köklüce mahallesinde yaşanan olayda, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

Yangını komşu farketti

Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü.

Adana’da elektrikli soba faciası: Anne baba ve 1 çocukları öldü

Anne, baba ve Kaan hayatını kaybetti

İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’da elektrikli soba faciası: Anne baba ve 1 çocukları öldü

Polis kalp masajı yaptı

Durumu ağır olan Demir Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da elektrikli soba faciası: Anne baba ve 1 çocukları öldü

2 çocukları anneannelerinde kaldı

Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, akşam ailenin yılbaşını geçirmek için ailece aynı köydeki anneanneleri Selma Lamba'ya gittikleri öğrenildi.

Yeni yıla girildikten sonrada Lamba ailesinin evine gitmek istediği, Bulut ile Irmak uyuduğu için anne ve babanın ikiz çocuklarını alıp diğer iki kardeşi anneannelerinde bıraktığı öğrenildi. Sabaha karşı da yangın çıkınca gece anneannelerinde uyudukları için iki kardeşin hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

Adana’da elektrikli soba faciası: Anne baba ve 1 çocukları öldü

Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını belirterek, “Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı” dedi.

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