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Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi başladı. Başkan Erdoğan zirveye katılmak üzere dün Hindistan'a gitti. Türkiye, bölgesel ve küresel konularda üstlendiği kritik rol ve ortaya koyduğu vizyonla zirvenin ana aktörlerinden biri olacak. Başkan Erdoğan, Hindistan Başkanı Modi'nin karşılamasıyla G-20 zirvesine katılımını gerçekleştirdi.

Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular
Ekleme: 9.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 9.09.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında 'Liderler Alanı'nda bir araya geldi.

Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı.

Başkan Erdoğan da 'Tek Dünya' temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular

G20 LİDERLER ZİRVESİ
Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Bu yıl ilk kez 'dönem başkanlığı' heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek.

Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak.

PUTİN, Şİ VE SANCHEZ ZİRVEYE KATILMAYACAK
Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular

Başkan Erdoğan'ın da anılan gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

G20 İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
G20 dolayısıyla Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek verdiği bildirildi.

Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül'e kadar kapatıldı. Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü.

Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için 'G20' başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok rikşa (çekçek) ve taksi de G20 etiketleri ile donatıldı.

Zirveyi ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu yakından takip ediyor. Basın mensupları, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki basın merkezinde zirvedeki gelişmeleri izleyicilerine ve okuyucularına aktarıyor.
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