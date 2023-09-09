Şanlıurfa’da kan donduran anlar: Felçli hastayı balkonda dakikalarca…

Korkunç olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi'ndeki Akpıyar Mahallesi'nde yaşandı. Bir vatandaş, felçli adama evin balkonunda şiddet uyguladı. O anlar, komşusu tarafından cep telefonu ile kayda alındı.Felçli olduğu anlaşılan yaşlı adamın, balkonda yatarken dövüldüğü anlar, yürekleri dağladı.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şiddet uyguladığı iddia edilen şahsı gözaltına aldı.Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden de açıklama yapıldı.Valilik, açıklamasında '08 Eylül 2023 tarihinde sosyal medyada yer alan Karaköprü ilçemizde bir vatandaşımıza kötü muamelede bulunulması konusuyla ilgili olarak Emniyet ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli kişi belirlenerek yakalanmış ve gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatılmıştır. Mağdur olan vatandaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sürece müdahil olunarak kurum bakımına alınmıştır. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerini kullandı.