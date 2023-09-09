Öğrenciler heyecanla bekliyordu: e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2023/10 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.