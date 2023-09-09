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MSB'den Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Gaflet ve delalet içindeler

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yi hedef alan açıklamaları sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iftirayı atanlar için gaflet ve delalet içindeler ifadesi kullanıldı.

MSB'den Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Gaflet ve delalet içindeler
Ekleme: 9.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 9.09.2023 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
MSB'den Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Gaflet ve delalet içindeler
Türk Silahları Kuvvetleri bir kez daha hedefte...

Seçimlere terör örgütünün arka bahçesi gibi faaliyette bulunan HDP ile birlikte giren CHP'nin, terör örgütü ile olan yakınlaşması seçim sonrasında da bitmedi.

Terörist cenazelerine katılıp, savunma sanayii alanında üretilen yerli ve milli silahları hedef alarak her fırsatta Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kin kusan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni bir skandala daha attı.

Tanrıkulu katıldığı bir tv programında PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

TSK'ya iftira attı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Tanrıkulu, 'Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı.' dedi.

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından savcılık düğmeye bastı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma açıldı.

MSB'den sert açıklama

Skandal açıklamalara bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

'Gaflet ve delalet içindeler'

Sert ifadelerin kullanıldığı açıklamada iftirayı atanlar için gaflet ve delalet içindedirler tabiri kullanıldı.

'Mehmetçiğin faaliyeleri tüm dünyanın gözü önünde icra edilmektedir'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakârlıkla mücadele etmektedir.

Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir.

'Terör örgütünün yalanlarıyla kahraman ordumuza iftira atıyorlar'

Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar.

Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

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