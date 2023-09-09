Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Rize çevreleri, Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.Meteoroloji ayrıca; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin için 'sarı', Rize ve Artvin içinse 'turuncu' uyarıda bulundu.ANKARA 28 °CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İSTANBUL 28 °CParçalı bulutlu.İZMİR 33 °CParçalı ve az bulutlu.BURSA 29 °CParçalı bulutlu.KOCAELİ 27 °CParçalı bulutlu.EDİRNE 29 °CParçalı bulutlu.AFYONKARAHİSAR 26 °CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DENİZLİ 32 °CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MUĞLA 33 °CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ADANA 34 °CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 31 °CParçalı bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.HATAY 33 °CParçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 33 °CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 27 °CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KONYA 29 °CParçalı ve az bulutlu.SİVAS 26 °CParçalı ve az bulutlu.BOLU 24 °CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KASTAMONU 27 °CParçalı bulutlu.SİNOP 25 °CParçalı bulutlu.ZONGULDAK 22 °CParçalı bulutlu.SAMSUN 24 °CParçalı bulutlu.TRABZON 26 °CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ERZURUM 24 °CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KARS 24 °CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MALATYA 31 °CAz bulutlu.VAN 27 °CAz bulutlu.DİYARBAKIR 37 °CAz bulutlu ve açık.GAZİANTEP 35 °CAz bulutlu ve açık.SİİRT 34 °CAz bulutlu ve açık.ŞANLIURFA 36 °CAz bulutlu ve açık.