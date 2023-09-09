Kütahya'da otomobil takla attı: 3 yaralı
Altıntaş ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı.
Altıntaş-Kütahya Karayolu ilçe merkezi girişinde feci bir kaza yaşandı.
Alınan bilgiye göre, otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazada, ters dönen otomobilde sürücü ile biri çocuk iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı
Kazanın ardından polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazada, ters dönen otomobilde sürücü ile biri çocuk iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı
Kazanın ardından polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.