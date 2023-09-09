Kütahya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Altıntaş-Kütahya Karayolu ilçe merkezi girişinde feci bir kaza yaşandı.Alınan bilgiye göre, otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çarptı.Kazada, ters dönen otomobilde sürücü ile biri çocuk iki kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazanın ardından polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.