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Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Orta Vadeli Program'da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğine ilişkin mesajlarin yer alması sonrası bankalar harekete geçti. Bununla beraber kart limitlerinin artırılma süreçlerinin zorlaştırıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 9.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 9.09.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!
Periyodik olarak bankalar tarafından artırılan veya müşterinin talebi üzerine kolay şekilde yükseltilen kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaştırıldı.

LİMİT ARTIRIMI İÇİN GELİR BELGESİ İSTENMEYE BAŞLADI

Son dönemlerde limit artırımı talep edilen müşterilerin gelir durumlarının daha dikkatli incelendiği öğrenilirken, özellikle yabancı şirketlerde döviz üzerinden çalışan, yüksek gelirli kişilerden limit artırımı için şirketlerinden gelir belgesi istenmeye başlandı.

Bazı bankalar, şirketlerden gelen gelir belgelerinin yabancı dilde olması halinde, yeminli tercümandan çeviri talep ediyor ve ancak bundan sonra limit artırımı talebi değerlendiriliyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

SANAL KART KULLANIMI ARTIYOR

Özellikle cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya gibi alışverişlerini kredi kartı limitleri nedeniyle tamamlayamayan müşterilere, sanal kart alternatifi sunuluyor. İnternet bankacılığı üzerinden de başvurulabilen sanal kartlarda limiti müşterinin kendisi belirliyor.
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