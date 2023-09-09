Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Periyodik olarak bankalar tarafından artırılan veya müşterinin talebi üzerine kolay şekilde yükseltilen kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaştırıldı.Son dönemlerde limit artırımı talep edilen müşterilerin gelir durumlarının daha dikkatli incelendiği öğrenilirken, özellikle yabancı şirketlerde döviz üzerinden çalışan, yüksek gelirli kişilerden limit artırımı için şirketlerinden gelir belgesi istenmeye başlandı.Bazı bankalar, şirketlerden gelen gelir belgelerinin yabancı dilde olması halinde, yeminli tercümandan çeviri talep ediyor ve ancak bundan sonra limit artırımı talebi değerlendiriliyor.Özellikle cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya gibi alışverişlerini kredi kartı limitleri nedeniyle tamamlayamayan müşterilere, sanal kart alternatifi sunuluyor. İnternet bankacılığı üzerinden de başvurulabilen sanal kartlarda limiti müşterinin kendisi belirliyor.