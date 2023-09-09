Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li Selman Hasan Arslan'ı tartakladı: Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete koruma krizi damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun korumaları, genel başkanın elini bırakmak istemeyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a sert müdahalede bulundu. Neye uğradığı şaşıran CHP'li Arslan, "Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım" sözleri ile isyan etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partililerden oluşan CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, CHP'nin Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra heyet saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.
KORUMALAR İLE CHP'Lİ BAŞKAN ARASINDA KRİZ
Misak-ı Milliye Kulesi'nden çıkarken korumalar ile CHP'li başkan arasında tartışma yaşandı.
Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kılıçdaroğlu'nun elini tutmak isteyince kriz çıktı.
CHP'Lİ BAŞKANI TARTAKLADILAR
Kılıçdaroğlu'nun korumaları, CHP'li Başkan Arslan'ı tartaklarayak alandan uzaklaştırmak istedi.
'BEN DE BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM'
Korumaların sert müdahalesi ile neye uğradığı şaşıran Arslan, 'Ben de bu partinin belediye başkanıyım' diyerek isyan etti.
ÖZGÜR ÖZEL ARAYA GİRDİ
CHP'li Başkanı darbedilmekten kurtaran ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.
Olaya müdahale eden Özel, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.