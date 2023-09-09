Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li Selman Hasan Arslan'ı tartakladı: Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete koruma krizi damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun korumaları, genel başkanın elini bırakmak istemeyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a sert müdahalede bulundu. Neye uğradığı şaşıran CHP'li Arslan, "Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım" sözleri ile isyan etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partililerden oluşan CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, CHP'nin Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra heyet saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.Misak-ı Milliye Kulesi'nden çıkarken korumalar ile CHP'li başkan arasında tartışma yaşandı.Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kılıçdaroğlu'nun elini tutmak isteyince kriz çıktı.Kılıçdaroğlu'nun korumaları, CHP'li Başkan Arslan'ı tartaklarayak alandan uzaklaştırmak istedi.Korumaların sert müdahalesi ile neye uğradığı şaşıran Arslan, 'Ben de bu partinin belediye başkanıyım' diyerek isyan etti.CHP'li Başkanı darbedilmekten kurtaran ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.Olaya müdahale eden Özel, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.