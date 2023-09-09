Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Korkunç kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Darıovası Mahallesi'nde yaşandı. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.