Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul-Ankara arası yol güzergahı hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren'in dışında yeni bir otoyol projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti.Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Birçok eser kazandırdık. Şehirler arası yollarda ortalama hız 40 km/saatti, şimdi 90 km/saatye çıkardık. 29 bin km'nin üzerine çıkardık bölünmüş yollarımızı. Planladığımız ve devam eden çalışmalarımız var.Araç sayısı 2002'de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5'te bire düşürdük ölüm sayılarını.Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.2053'te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak.Türkiye'de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale'de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.İstanbul gemi trafiğini tek yönlü verebiliyoruz. Çift yönlü geçiş için uygun değil. Çünkü riskli. Boğaz iki gemi için çok emniyetli değil. Bize alternatif su yolu lazım. Hesaplarımızı yaptık. Bu ihtiyacımızı nasıl karşılarıza baktığımızda Kanal İstanbul'ıu projelendirdik. Kanal İstanbul güzergahında kazmayı ne zaman vururuz? Kanal İstanbul için yaklaşık 15 milyar dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Uygun finansmanı sağladığımızda proje takvimimiz netleşecektir. Üç Bakanlık olarak beraber hareket ettiğimiz projemiz için şimdilik bir takvim vermeyim. Kanal İstanbul'da kararlığımız devam ediyor, yapacağız.Ulaşım Düzenleme Genel Müdürlüğümüzde bu konular için düzenleme ve uygulamalarımız oluyor. İstanbul için baktığımızda kent içi hareketliliği tespit edip ona göre düzenlemeyi sağlıyoruz. Taksiye olan ihtiyacın azalmadığını, arttığını görüyoruz. İlave olarak taksi sayısına ihtiyaç var. Ama sayıya takılmak doğru olmaz, nitelik de önemli. Büyükşehir 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu söyledi. İhtiyaç olunmayan dolmuşların bir kısmını taksiye dönüştürme kararı verdik. Ancak esnafımızın eğitim ve davranış noktasında yardıma ihtiyacı var. İstanbul gibi marka bir şehirde şoför niteliği de önemli.Deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılama noktasında çalışmalarımız sürüyor. Şehirlerimizin bir kısmı yerinde inşa edilirken bir kısmı tamamen yeni alanlara taşınıyor. Elbette buralara ulaşım ve altyapı gerekiyor. Cumhurbaşkanlık Kararı ile bu süreci biz üzerimize aldık. Normalde bu süreç Büyükşehir olan illerimizde Büyükşehir Belediyesi'nde, diğer illerde İl Özel İdaresi veya Merkez İdaresi'nde sürdürülüyor. Önümüzdeki senenin sonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız.Operatörlerin kriz anında sistemlerinin bir kısmını diğer operatör kullanıcılarına aktarılması konusunda bir çalışmamız var. Bir altyapı paylaşımı, sistem paylaşımı diyebiliriz.Hatay'da havalimanı yapmak için alternatif sahalar aradık. Maalesef uygun bir alan bulamadık. Olduğu yerde yapmaya karar verdik. Terminal binasında sıkıntı yoktu misal. Gerekli önlemleri alırsak bir sıkıntı olmaz demek ki. Projelerimizi yaparken ODTÜ ve TÜBİTAK ile birlikte hareket ettik. Hatay Havalimanı mevcut yerinde kalacak, pisti tamamen yeniden yapacağız. Zeminde ciddi iyileştirmeler yapacağız. Belli bir derinliğe inip taş dolduracağız. Emniyetli bir zemin oluşturacağız. Zor bir proje. 2024 yılı içinde Hatay Havalimanı'na 3 bin metre uzunluğunda sağlam bir zemin kazandırılması hedefleniyor.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pisti bitirdik. Bu ay içerisinde uçuşa açmış olacağız. Mevcut pistte onarılması için 2. pist açıldıktan sonra başlayacağız. Yeni Terminal binası için projemizi tamamladık. Onu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz. 2024-2025 gibi terminallerimizi bitirip iki pistimizi de kullanıyor olacağız.Süper hızlı trenimiz için İstanbul ve Ankara olarak 2 durak koyarsak 80 dakika sürecek. İleriki dönemde Yavuz Sultan Selim'den de geçecek trenimiz Haydarpaşa Garı'ndan da geçecek. Bu projemiz için ihalesini yaptığımız zaman 5 yıl sürer.Şu an 12 ilimize YHT ile ulaşılıyor. Gelecek projeksiyonumuz ile 52 ilimize ulaşıyor olacağız.İstanbul-Ankara arasına Bolu Tüneli'ni bypass edecek yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Kapasitemiz arttığı için yeni bir yol yapma kararı verdik. Proje zorlu olacak. 7-8 senelik bir zaman dilimi öngörebiliriz bu proje için.Beklenti yüksek, bu bizi motive ediyor. Operatörlerimiz çalışıyor, hızımız daha da artacak. Lisans verilmesi için ihaleler yapılacak.