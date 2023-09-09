G20 Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a büyük ilgi! Dünya medyası tek bir şeye kilitlendi…

G20 Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başlandı. Bu yıl 18'incisi gerçekleşen zirvede Türkiye, küresel ve bölgesel çapta attığı diplomasi adımlarıyla en çok konuşulan ülkelerin başında geliyor. Zirvenin ana aktörülerinden görülen Türkiye'nin başta Rusya ile oynadığı arabuluculuk rolü olmak üzere iş birlikleri alanında atacağı adımlar da merakla bekleniyor.Başlayan zirve öncesi gerçekleşen açılış töreninde dünya liderleriyle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü diplomatik ilişkiler de dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor.Hindistan'ın ev sahipliğinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katılan Başkan Erdoğan'ın temasları da merak konusu oldu. Sabah saatlerinden itibaren Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ne gelen liderler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.Başkan Erdoğan ve diğer liderler, 'Tek Yeryüzü' başlıklı ilk oturuma katıldı. Yuvarlak masada Başkan Erdoğan'ın sağında İngiltere Başkanı Rishi Sunak, solunda ise Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yer aldı.Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin katıldığı zirvede, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bulunmuyor. Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. G20'nin üyesi olmayan İspanya da bu seneki zirvede misafir devlet olarak bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Başlayan oturumda Erdoğan'ın, bazı liderlerle sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.Dünya medyası ise son dakika koduyla duyurdukları G20 Zirvesi haberlerinde Başkan Erdoğan'ın atacağı adımların öne çıktığına ilişkin detaylara yer verdi.Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın gündeminde Tahıl Anlaşması olduğuna yer verdi. Başta Afrika olmak üzere dünya gıda zinciri için kritik bir öneme sahip olan anlaşmanın sağlanması için Türkiye'nin elini taşın altına koyduğunun öne çıkartıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın bu doğrultuda önemli görüşmeler gerçekleştirilmesinin beklendiği söylendi.Business Standard'ın analizinde, Başkan Erdoğan'ın G20 liderleriyle sürdürdüğü diyaloğa dikkat çekildi. Erdoğan'ın başta Afrika kıtası için umut olacak tahıl anlaşmasının yerine getirilmesi için önemli girişimlerde bulunacağını söyleyen Business Standard, Başkan Edoğan'ın Afrikalı liderlerle kurduğu diyaloğa da dikkat çekti.Katar merkezli Al Jazeera, Başkan Erdoğan'ın birbiri ardına başlattı görüşmelere dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın Kişida Fumio'yu kabul ettiğini belirten Al Jazeera, görüşmede yine Tahıl Koridoru Anlaşması olduğuna yer verdi.Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bilgisine de yer veren Al Jazeera, görüşmenşn bölgesl önemine dikkat çekti.Başkan Erdoğan, Hindistan'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva ile bir araya geldi.