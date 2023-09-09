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G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı: Türkiye'ye teşekkür

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye'nin tahıl koridorundaki çabalarına teşekkür edildi.

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı: Türkiye'ye teşekkür
Ekleme: 9.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 9.09.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı: Türkiye'ye teşekkür
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 'Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek' ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında 'Liderler Alanı'nda bir araya geldi.

Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Tek Dünya' temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayınlandı.

Türkiye'nin çabalarına teşekkür

Yayınlanan sonuç bildirgesinde, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz tahıl anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına teşekkür edildi.

Bu anlaşmanın sürdürülmesi için çalışmaların devam etmesi çağrısında bulunuldu.

Başta Afrika'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki talebin karşılanması için tahıl anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

'Ukrayna savaşında tüm devletler BM sözleşmesinin uygun hareket etmeli'

Sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Diğer maddeler

Bildiride yer alan diğer maddeler şu şekilde:

- Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

- Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

- Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

- Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

-2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

- Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

- Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.
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