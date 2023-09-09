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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi
Ekleme: 9.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 9.09.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.

'ÜLKE TARİHİNDE SON YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK DEPREM'
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.
Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi

DEPREM, PEK ÇOK KENTTE HASARA YOL AÇTI
Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

'El-Yevm 24' haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 - 6,9 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi


TÜRK KIZILAY: AFET EKİPLERİMİZ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR
Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Türk Kızılay sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

'Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir.'
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