Emine Erdoğan, Hindistan'da kızların eğitimini destekleyen vakfın başkanı ile bir araya geldi

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gelen Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ülkede dezavantajlı bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Earth Foundation'ın Kurucu Ortağı ve Başkanı Bhagat ile bir araya geldi.Görüşmede, vakfın kurduğu okullarda okuyan ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu ile bu okullarda okuyup mühendis olan bir kadın da yer aldı.