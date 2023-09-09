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Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim hareketini başlattı. Genel Başkanlık adaylığını karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ile arası açıldı… Dün akşam Ankara'da yapılan CHP'nin 100. Yıl partisine katılmadı… 'Gündemim yoğun' bahanesine sarıldı… Ancak CHP'nin desteklediği Cumhuriyet için kaleme aldığı yazıda, partiye eleştiri yağdırdı. Bir kez daha değişim mesajı yolladı: Vaadim olsun!

Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!
Ekleme: 9.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 9.09.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!
Seçimler bitti ancak CHP'de kavganın sonu gelmedi. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partiyi hareketlendirdi.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekildi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!

KUTLAMALARA KATILMADI!

Değişim krizinin aşılamadığı CHP'de dün akşam 100. Yılı kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Tüm partililer, CHP'li belediye başkanları hatta 'genel başkan olmaya hazırım' diyen Özgür Özel bile kutlamalara gitti. Yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eksikti…

Herkes, genel başkanı olma hevesine kapıldığı partinin kutlamasına katılmayan Ekrem İmamoğlu'nun mazeretini merak etti.

Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!

MAZERETİ 'YOĞUNLUK'

Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun gündemindeki yoğunluktan dolayı davete gitmediği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!

YİNE DEĞİŞİM DEDİ

Ancak CHP'nin 100. Yılı için fondaş Cumhuriyet için kaleme aldığı yazıda, yine değişimden söz etti…

Yeni vizyon isimli yazıda, değişim adı altında CHP'nin yönetimini eleştirdi. 'CHP'nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor' dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!

Dünya ve Türkiye dönüşürken CHP'nin 'tembellik' yaptığını söyleyen Ekrem İmamoğlu yazısının sonunda bir kez daha değişim mesajı verdi.

Tam da CHP'nin 100. yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı gönderdi: Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek…


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