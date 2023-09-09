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Dışişleri'nden flaş Ermenistan açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz" denildi.

Dışişleri'nden flaş Ermenistan açıklaması!
Ekleme: 9.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 9.09.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden flaş Ermenistan açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik hareket olarak algıladıklarını belirttiği sözde seçimleri kınadı. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde "gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimler"le ilgili yazılı açıklama yayımladı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ"

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimlerin "bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürü" olduğu vurgulanan açıklamada, bu adımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlali olduğu bildirildi.

"BU SEÇİMİ TANIMAYIN"

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz. Türkiye, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır. BM ve uluslararası toplumu bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sürecini desteklediği, kalıcı barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının bölgenin barış ve istikrarına büyük katkı sağlayacağına yönelik inancını koruduğu vurgulandı.
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