DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itirafı: Kesinlikle kabul etmezdik

14 Mayıs seçimleri sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylemiş, istediği alamayınca da masadan kalkmıştı. Daha sonra ise koalisyon masası ortakları ile bir anlaşma yaparak İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ilan edip seçim sürecine girilmişti.Seçimlerin muhalefet açısında hezimetle sonuçlanmasının ardından, seçim sürecinde yaşananlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylığına ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Adayı yapılması teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, 'Bununla ilgili anayasa hukukçuları ile görüştük ve bir değerlenirme notu hazırladık. Biz bu sanki olabilirmiş gibi bir yaklaşım içerisine giremeyiz. Biz bunu kabullenmedik.' dedi.Koalisyon masasının imzaladığı 12 maddelik mutabakat metnini hatırlatan Yeneroğlu, 'O metnin her bir maddesinin bir mantığı var. Dikkat ederseniz Belediye Başkanları ile ilgili mesele, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı meselesinin izah edildiği cümlenin içerisinde geçmiyor. Son madde olarak geçiyor ve son maddede Cumhurbaşkanının takdirine bırakılıyor.' ifadelerini kullandı.Seçimin kazanılması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabul etmeyeceklerini açıkça dile getiren Yeneroğlu şunları kaydetti:'Mutabakatımız bu şekildeydi. Başka şekilde biz bunu Anayasaya aykırı bulurduk ve DEVA Partisi olarak kesinlikle kabul etmezdik.'Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında iki belediye başkanı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:'İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ben önermedim. Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik.Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey'